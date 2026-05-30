Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Pkw und Fahrrad - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagmittag (29.05.2026) in Stuttgart-Vaihingen ereignet hat. Ein 52-Jähriger befuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße und überholte rechts den stockenden Verkehr. Hierbei kam es zur Kollision mit einem schwarzen Pkw Ford, der von einem 56-Jährigen gelenkt wurde. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Unfallhergang wird von beiden Beteiligten unterschiedlich geschildert. Zeugen des Vorfalls oder des anschließenden Streitgesprächs werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

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