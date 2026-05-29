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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Audi fährt gegen Lärmschutzwand und Ampel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 52-Jähriger ist am Freitagmittag (29.05.2026) in der Heilbronner Straße gegen eine Ampel gefahren. Der 52 Jahre alte Mann fuhr mit seinem blauen Audi Q3 gegen 09:45 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel und soll, möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache, gegen eine Betonwand, zwei Verkehrszeichen, einen an der roten Ampel wartenden LKW sowie eine Ampel gefahren sein. Verkehrsteilnehmer leisteten dem Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der 52-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in lebensgefährlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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