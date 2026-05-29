Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Handy - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen (28.05.2026) in eine Wohnung an der Gehenbühlstraße eingebrochen und haben ein Handy erbeutet. Die Täter gelangten gegen 05.30 Uhr auf unbekannte Weise in die Wohnung des Mehrfamilienhauses und stahlen aus der Küche das Mobiltelefon. Zur Tatzeit hielt sich die 62 Jahre alte Bewohnerin in der Wohnung auf, bemerkte aber nichts. In einem weiteren Zimmer hatte der Einbrecher ein Tongefäß mit Kleingeld bereitgelegt, aus unbekannten Gründen ließ er es aber zurück. Erst später bemerkte die 62-Jährige den Einbruch und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell