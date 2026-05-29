Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerpunktwoche Prävention

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Präventionsbeamte des Polizeipräsidiums Stuttgart führen in der Zeit von Montag (01.06.2026) bis Mittwoch (03.06.2026) eine "Schwerpunkwoche Prävention" durch. Die Beamtinnen und Beamten werden mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten wie beispielsweise Messerkriminalität, Taschendiebstahl, Zivilcourage und Wohnungseinbruch im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein. Insbesondere das Thema Fahrraddiebstahl wird besonders im Fokus stehen. Ziel ist es, die Bevölkerung über mögliche Gefahren aufzuklären, zu sensibilisieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Beamtinnen und Beamten werden an folgenden Tagen mit Präventionsständen auf den Wochenmärkten vertreten sein:

- Dienstag, 02.06.2026 von 8.00 - 13.00 Uhr: Marktplatz/Mitte - Mittwoch, 03.06.2026 von 08.00 - 12.00 Uhr: Degerloch/Rathausplatz

Zudem werden verstärkt Pedelec- und Fußstreifen sowie auch ÖPNV-Streifen durchgeführt.

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