Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Gefahrguteinsatz im Gewerbegebiet bei Grüppenbühren - Feuerwehr mit umfangreichen Kräften vor Ort

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Ganderkesee (ots)

Im Gewerbegebiet bei Grüppenbühren kam es am heutigen Montagmittag gegen 12:15 Uhr zu einer Alarmierung der Feuerwehr aufgrund eines auslaufenden, von einem Lkw tropfenden unbekannten Stoffes. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden neben den örtlichen Feuerwehren auch der Gefahrgutzug des Landkreises Oldenburg, Einheiten der Kreisfeuerwehr sowie zahlreiche weitere Kräfte aus dem Landkreis Oldenburg zur Einsatzstelle entsandt.

Neben der Feuerwehr befinden sich ebenfalls der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort, um unter anderem den Eigenschutz der Einsatzkräfte sicherzustellen und die Einsatzstelle abzusichern.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurde die Einsatzstelle zunächst geordnet und bis zum Eintreffen der Spezialkräfte der Kreisfeuerwehr abgesichert. Anschließend begannen die speziell ausgebildeten Einsatzkräfte unter besonderen Schutzanzügen und mit Atemschutzgeräten eine intensive Untersuchung des unbekannten Stoffes. Durch diese umfangreichen Schutzmaßnahmen wird sichergestellt, dass die Einsatzkräfte keinem möglicherweise gefährlichen Stoff ausgesetzt werden.

Gefahrguteinsätze dieser Art sind besonders personal- und zeitintensiv. Im Vergleich zu regulären Feuerwehreinsätzen nehmen die Erkundungsmaßnahmen deutlich mehr Zeit in Anspruch, da zahlreiche Fachberater, Spezialgeräte sowie weitere Einheiten zur Einsatzstelle alarmiert werden müssen.

Nach intensiver Erkundung konnte der Stoff schließlich identifiziert werden. Es handelt sich um ein Unkrautpestizid beziehungsweise einen Unkrautvernichter, der vermutlich aus einem Behältnis auf dem Lkw austrat und den Einsatz auslöste.

Derzeit dauern die Arbeiten der Feuerwehr weiterhin an. Der betroffene Stoff befindet sich im hinteren Bereich des Lkw. Um an das vermutlich beschädigte Behältnis zu gelangen, müssen zunächst weitere geladene Güter aus dem Fahrzeug entladen werden. Erst anschließend kann das defekte Behältnis freigelegt und mit geeigneten Maßnahmen gesichert beziehungsweise eingedämmt werden. Die Maßnahmen werden daher noch längere Zeit andauern.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Feuerwehr ist aktuell mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

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