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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Nachtrag zur Meldung Sperrung nach Unfall

Schöppingen (ots)

Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen. Die Sperrung wurde aufgehoben. Es wird nachberichtet. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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