Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Zwillbrock - Beim Einbiegen kollidiert

Abschlussmeldung zu "Erstmeldung: Sperrung nach Unfall"

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Zwillbrock, Landesstraße 608;

Unfallzeit: 13.05.2026, 09.30 Uhr;

Zu einer Kollision gekommen ist es am Mittwoch außerorts auf der Landesstraße 608 in Vreden-Zwillbrock. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 50-Jährige aus Vreden gegen 09.20 Uhr nach links auf die übergeordnete L 608 einbiegen. Dabei stieß ihr Wagen mit dem Fahrzeug einer 53-jährigen Niederländerin aus Berkelland zusammen. Diese hatte die Landesstraße befahren. Sie erlitt schwere, die Vredenerin leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L608 vollständig gesperrt. (to)

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