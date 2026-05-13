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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Bild in Kirche beschädigt

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Markt;

Tatzeit: zwischen 06.05.2026, 08.00 Uhr, und 09.05.2026, 10.00 Uhr;

Unbekannte haben sich an einem sakralen Gemälde in der St.-Gudula-Kirche in Rhede zu schaffen gemacht. Sie entwendeten eine daran befindliche Kronendarstellung und beschädigten dabei das Bild. Zu der Tat kam es zwischen Mittwoch und Samstag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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