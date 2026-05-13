POL-BOR: Rhede - Bild in Kirche beschädigt
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Markt;
Tatzeit: zwischen 06.05.2026, 08.00 Uhr, und 09.05.2026, 10.00 Uhr;
Unbekannte haben sich an einem sakralen Gemälde in der St.-Gudula-Kirche in Rhede zu schaffen gemacht. Sie entwendeten eine daran befindliche Kronendarstellung und beschädigten dabei das Bild. Zu der Tat kam es zwischen Mittwoch und Samstag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
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