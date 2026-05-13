POL-BOR: Groß Reken - Nach Kollision auf Parkplatz weggefahren
Reken (ots)
Unfallort: Groß Reken, Dorstener Straße;
Unfallzeit: 07.05.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr;
Angefahren hat ein Unbekannter am vergangenen Donnerstag in Groß Reken ein geparktes Fahrzeug. Der blaue VW hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Dorstener Straße gestanden. Dort kam es zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr zu der Kollision. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)
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