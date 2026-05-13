POL-BOR: Groß Reken - Nach Kollision auf Parkplatz weggefahren

Borken (ots) - Tatort: Borken, Rhedebrügger Straße; Tatzeit: Nacht zum 13.05.2026; Auf Diesel abgesehen hatten es Unbekannte nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Mittwoch in Borken. Nach ersten Erkenntnissen machten sich die Täter erfolglos am Tank eines Baggers zu schaffen. Dieser stand zum Zeitpunkt der Tat auf einer Baustelle an der Rhedebrügger Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: ...

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