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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Wechseltrick abgelenkt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wüllener Straße;

Tatzeit: 12.05.2026, 13.00 Uhr;

Abgelenkt und bestohlen hat ein Unbekannter am Dienstag einen Autofahrer in Vreden. Der Mann saß gegen 13.00 Uhr in seinem Wagen, der an der Wüllener Straße parkte. Der Tatverdächtige bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze gegen zwei Ein-Euro-Münzen zu wechseln. Der hilfsbereite Vredener kam dem Wunsch nach - dabei griff der Unbekannte in die Geldbörse. Im Anschluss fehlte eine Bankkarte. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 40 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, wellige, kurze schwarze Haare; Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Immer wieder gelingt es Kriminellen, mit dem Wechseltrick an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. In Reichweite von Unbekannten sollte das eigene Portemonnaie im Zweifelsfall lieber geschlossen bleiben - gerade wenn der Fragesteller von sich aus keinen ausreichenden Abstand sucht und stattdessen näher rückt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Mitunter treten die Täter auch zu zweit auf: Einer der beiden lenkt das potenzielle Opfer ab, der andere greift in diesem Moment zu. Manchmal benutzen die Diebe auch ein Stück Papier, eine Zeitung oder einen Stadtplan, den sie als Sichtschutz über das Portemonnaie halten. Zu den bekannten Ablenkungsmanövern zählt auch der Trick, eine Münze auf den Boden fallen zu lassen. Wer auf der Straße um einen Geldwechsel gebeten wird, sollte diese Bitte besser ablehnen und stattdessen auf Geldinstitute oder Geschäfte verweisen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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