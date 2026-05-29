Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (28.05.2026) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ermittlungen führten die Kriminalbeamten auf die Spur des Tatverdächtigen, dem vorgeworfen wird, rund ein Kilogramm Kokain erworben und weiterverkauft zu haben. Die Beamten durchsuchten am Donnerstagmorgen die Wohnung und Arbeitsstätte des 30-Jährigen und nahmen ihn fest. Die beschlagnahmten Beweismittel müssen nun ausgewertet werden. Der Tatverdächtige mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

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