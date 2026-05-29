POL-S: Gebäudebrand
Stuttgart-Ost (ots)
Aus unbekannter Ursache ist am Freitagmittag (29.05.2026) in einem Gebäude an der Hackstraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten die starke Rauchentwicklung gegen 13.00 Uhr und setzten einen Notruf ab. Während der Löscharbeiten war die Hackstraße gesperrt, der Stadtbahnverkehr war unterbrochen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Warum das Feuer ausbrach, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
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