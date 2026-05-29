POL-S: Gebäudebrand

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagmorgen (28.05.2026) in eine Wohnung an der Gehenbühlstraße eingebrochen und haben ein Handy erbeutet. Die Täter gelangten gegen 05.30 Uhr auf unbekannte Weise in die Wohnung des Mehrfamilienhauses und stahlen aus der Küche das Mobiltelefon. Zur Tatzeit hielt sich die 62 Jahre alte Bewohnerin in der Wohnung auf, bemerkte aber nichts. In einem weiteren Zimmer ...

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