Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und in Leitplanke geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstagabend (30.05.2026) in der Siemensstraße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines grauen Mini Cooper war gegen 19.30 Uhr in Siemensstraße in Fahrtrichtung Pragsattel unterwegs, als er auf Höhe der Tunnelstraße aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Durch den Aufprall wurde der Pkw abgewiesen und prallte gegen eine Leitplanke auf der gegenüberliegenden Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur vorherigen Fahrweise des 19-Jährigen zwischen dem Feuerbacher Tunnel, der Bludenzer Straße bis zur Siemensstraße machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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