Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Parchim am 16. Mai 2026

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Parchim (ots)

Am heutigen Samstag begleitete die Polizei in Parchim zwei Versammlungen, die aus polizeilicher Sicht störungsfrei verliefen.

Bereits ab 13:30 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden des CSD auf dem Bahnhofsvorplatz in Parchim. Der Versammlungsaufzug startete gegen 14:30 Uhr am Bahnhof und führte über die Mühlenstraße und den Fischerdamm zum Ziegenmarkt zurück zum Bahnhof über die Lange Straße. Hier wurde die Versammlung nach Redebeiträgen gegen 16:15 Uhr beendet wurde. An dieser Versammlung nahmen in der Spitze etwa 220 Personen teil.

Ebenfalls am Bahnhof in Parchim sammelten sich 35 Personen, die an der angemeldeten Gegendemonstration teilgenommen haben. Dieser Aufzug führte über den Westring, die Ziegendorfer Chaussee und den Juri-Gagarin-Ring zurück zum Startpunkt. Dort wurde die Versammlung um 15:35 Uhr beendet.

In einigen wenigen Fällen wurden durch die eingesetzten Kräfte Ermittlungsverfahren eingeleitet. So wurden ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz durch Zünden von Pyrotechnik festgestellt. Darüber hinaus wurde eine Strafanzeige gegen einen Mann wegen Bedrohung aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Ludwigslust begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützende Einsatzkräften des Landespolizeibereitschaftsamtes M-V und der Bundespolizei. Insgesamt waren rund 100 Polizeikräfte im Einsatz.

Im Bereich der Aufzugsstrecken kam es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen.

Die vorliegende Pressemitteilung basiert auf den um 19:45 Uhr vorliegenden Erkenntnissen.

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