Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche bei Einbruchsversuch erwischt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (01.06.2026) drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 21 Jahren und eine junge Frau im Alter von 18 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, in eine Bar am Seilerwasen einzubrechen. Der Eigentümer wurde gegen 03.10 Uhr über eine Überwachungskamera auf die vier Personen aufmerksam, die offenbar versuchten, die Tür aufzubrechen. Als dies misslang, soll einer der Tatverdächtigen die Überwachungskamera gestohlen haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen alle vier flüchtigen Personen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

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