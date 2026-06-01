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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streitschlichter geschlagen und getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (30.05.2026) zwei Männer im Alter von 17 und 19 Jahren vorläufig festgenommen, die an der Rosenbergstraße Ecke Seidenstraße einen 66 Jahre alten Mann geschlagen und getreten haben sollen. Der 66-Jährige bemerkte gegen 03:45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rosenberg-/Seidenstraße einen Streit zwischen zwei 17 und 19 Jahre alten Männern und einer 18-jährigen Frau. Als er der jungen Frau zu Hilfe kommen wollte, soll er hierbei mit einem Ceranfeldschaber die beiden jungen Männer bedroht haben. Diese sollen daraufhin wiederum den 66-Jährigen angegriffen, ihn zu Boden geschlagen und mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Alarmierte Polizeibeamte trafen alle Beteiligten noch vor Ort an. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 66-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach den polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizeibeamten alle drei Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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