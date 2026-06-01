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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Trickdiebe erbeuten mehrere Tausend Euro - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau haben am Freitag (29.05.2026) in einem Parkhaus an der Steinstraße einem 51 Jahre alten Mann mehrere Tausend Euro gestohlen. Der Mann hob gegen 11.10 Uhr an einer Bank am Rotebühlplatz mehrere Tausend Euro Bargeld ab und begab sich in die vierte Ebene des Parkhauses an der Steinstraße. Als der Mann in seinem Auto war, warfen die beiden Täter Münzen hinter das Fahrzeug und machten den 51-Jährigen darauf aufmerksam. In der Annahme, er habe das Geld verloren, stieg der Mann aus seinem Auto aus, um das Geld aufzuheben. Währenddessen stahl einer der Täter eine Tasche vom Beifahrersitz und beide Täter flüchteten. In der Tasche befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld, ein Handy und Dokumente. Der unbekannte Mann trug ein dunkles Hemd und eine dunkle, kurze Hose. Die unbekannte Frau war zirka 165 bis 170 Zentimeter groß und hatte offene, dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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