POL-S: - West Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Von Ast getroffen und tödlich verunglückt
Stuttgart (ots)
Durch einen herabfallenden Ast hat sich am Samstagnachmittag (30.05.2026) ein 76-jähriger Mann tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann befand sich gegen 16.15 Uhr mit seiner 75-jährigen Frau und deren 45-jährigen Sohn im Rotwildpark unter einem Baum im Bereich des Bernhardsbachsträßle. Ersten Erkenntnissen zufolge brach ein Ast aus dem Baum und traf den 76-Jährigen, der dadurch tödliche Verletzungen erlitt. Die 75-Jährige wurde leicht verletzt, der 45-Jährige blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten die 75-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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