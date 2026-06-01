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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: - West Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Von Ast getroffen und tödlich verunglückt

Stuttgart (ots)

Durch einen herabfallenden Ast hat sich am Samstagnachmittag (30.05.2026) ein 76-jähriger Mann tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann befand sich gegen 16.15 Uhr mit seiner 75-jährigen Frau und deren 45-jährigen Sohn im Rotwildpark unter einem Baum im Bereich des Bernhardsbachsträßle. Ersten Erkenntnissen zufolge brach ein Ast aus dem Baum und traf den 76-Jährigen, der dadurch tödliche Verletzungen erlitt. Die 75-Jährige wurde leicht verletzt, der 45-Jährige blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten die 75-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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