Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unrat auf Gartengrundstück in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Montagnachmittag (01.06.2026) auf einem Gartengrundstück an der Klüpfelstraße an mehreren Stellen Unrat angezündet und eine Gartenhütte beschädigt. Die Täter traten offenbar zwischen 15.00 Uhr und 16.20 Uhr die Eingangstür zum Gartengrundstück, das direkt an einen Kinderwildnis-Park grenzt, ein und zündeten Holzspäne und Müll an. Sie schlugen die Fenster der Gartenhütte ein und flüchteten unerkannt. Zeugen, die auf das Feuer aufmerksam wurden, alarmierten die Feuerwehr und begannen, die Flammen zu löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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