Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Montag (01.06.2026) in je ein Mehrfamilienhaus an der Rotebühlstraße und an der Schützenbühlstraße eingebrochen. An der Rotebühlstraße gelangten die Diebe zwischen 05.20 Uhr und 16.10 Uhr auf unbekannte Weise iner Wohnung im vierten Stock und durchsuchten sie. Sie stahlen Tabakwaren im Wert von rund 100 Euro. An der Schützenbühlstraße nahmen drei Einbrecher gegen 09.30 Uhr eine Außentreppe um zu einer Wohnung im Hochparterre zu gelangen. Sie warfen die Scheibe der Terrassentür ein und gingen in die Wohnung. Ein Bewohner des Hauses wurde auf die Einbrecher aufmerksam und schlug die drei in die Flucht. Alle drei Personen waren dunkel gekleidet, hatten das Gesicht bedeckt und waren etwa zwischen 170 und 180 Zentimeter groß. Einer von ihnen trug eine schwarze Leggins und darüber eine kurze, schwarze Stoffhose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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