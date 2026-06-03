Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Motorroller erfasst

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 56 Jahre alte Fußgängerin hat sich am Dienstagnachmittag (02.06.2026) in der Friedrichstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die 56-Jährige querte offenbar gegen 17.00 Uhr die mehrspurige Fahrbahn auf Höhe des Amerikastegs in Richtung Innenstadt und bahnte sich den Weg zwischen wartenden Fahrzeugen hindurch. Hierbei überraschte sie den 25-Jährigen Rollerfahrer, der nicht mehr bremsen konnte und mit ihr zusammenstieß. Beide stürzten und die 56-Jährige zog sich schwere, der 25-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um beide und brachten die Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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