POL-S: Einbrecher scheitern an Balkontür - Zeugen gesucht
Stuttgart-Botnang (ots)
Unbekannte haben zwischen Montag (01.06.2026) und Dienstag (02.06.2026) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Oberer Kirchhaldenweg einzubrechen. Die Einbrecher versuchten zwischen Montag, 18.00 Uhr und Dienstag, 16.30 Uhr die Balkontür aufzuhebeln, was aber misslang. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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