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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher scheitern an Balkontür - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag (01.06.2026) und Dienstag (02.06.2026) versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Oberer Kirchhaldenweg einzubrechen. Die Einbrecher versuchten zwischen Montag, 18.00 Uhr und Dienstag, 16.30 Uhr die Balkontür aufzuhebeln, was aber misslang. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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