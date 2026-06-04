Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 45.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (03.06.2026) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem weißen Mercedes gegen 17.30 Uhr die Rotenwaldstraße aufwärts in stadtauswärtiger Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er kurz nach der Einmündung zur Herweghstraße im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Motorroller und einen Pkw. Dabei wurde der geparkte Pkw noch gegen einen Kleinbus geschoben. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer und seine Mitfahrerin leichte Verletzungen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Rotenwaldstraße in beide Fahrtrichtungen bis etwa 19.30 Uhr gesperrt werden. Hiervon war auch der Linienbusverkehr der SSB betroffen. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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