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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer geschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (03.06.2026) einen 38 Jahre alten Taxifahrer geschlagen und beraubt. Der Unbekannte stieg gegen 22.30 Uhr am Leonhardsplatz mit zwei Begleitern in das Taxi und wollte in die Talstraße gefahren werden. Während der Fahrt wollte er plötzlich zurück in die Hauptstätter Straße, da er dort seinen Geldbeutel vergessen habe. Hier stiegen zunächst alle drei aus dem Taxi. Anschließend stieg nur der Tatverdächtige wieder in das Taxi und navigierte den Fahrer stadtauswärts. In der Werastraße stoppte der Taxifahrer gegen 22.45 Uhr und verlangte den Fahrpreis. Hierauf schlug der Unbekannte unvermittelt auf den Taxifahrer ein und nahm das Handy des Fahrers an sich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten, trafen ihn aber nicht mehr an. Der unbekannte Täter war etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 172 bis 180 Zentimeter groß und sehr ungepflegt. Er hatte blonde Haare und einen blonden Bart, eine schmale Statur und trug eine helle Jogginghose sowie ein graues Oberteil und eine weiße Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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