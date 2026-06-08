Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Paulshof in Bonn-Venusberg am Freitag (05.06.2026) ermittelt die Bonner Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Nach bisherigem Sachstand hatten noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 23:20 Uhr die verschlossene Terrassentüre des Einfamilienhauses mit massiver Gewalteinwirkung aufgehebelt und waren in das Objekt gelangt. Die Einbrecher durchwühlten anschließend alle Etagen des Hauses und entwendeten unter anderem Schmuck, ehe sie unbemerkt vom Tatort flüchteten.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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