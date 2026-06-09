Polizei Bonn

POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung: Wechselbetrug - Polizei bittet um Hinweise zu zwei verdächtigen Frauen

Bonn, Langenfeld, Solingen, Hürth (ots)

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach zwei bislang unbekannten Frauen, die Zeitraum vom 04.04.2026 bis zum 07.04.2026 vier Wechselgeldbetrugsdelikte begangen haben sollen.

Bei der Tatausführung in Bekleidungsgeschäften in Langenfeld, Solingen, Hürth und Bonn lenkte eine der Verdächtigen jeweils die Kassiererin ab, während die zweite Tatverdächtige mit geschicktem Fingergriff mehrere Banknoten aus einem Bündel von 10 Euro-Scheinen herauszog. Eine erneute Ablenkung der Täterinnen verhinderte, dass das Personal die Geldscheine erneut nachzählte.

Bilder der Frauen aus den Videoüberwachungsanlagen der Bekleidungsgeschäfte sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/205614 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk24.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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