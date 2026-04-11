Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss

Emsbüren (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026, gegen 21:33 Uhr, kam es auf der Schüttorfer Straße (Landesstraße 40) in Emsbüren zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin eines Audi befuhr die Schüttorfer Straße in Fahrtrichtung Emsbüren, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und anschließend über eine Strecke von etwa 300 Metern den parallel zur Gegenfahrbahn verlaufenden Radweg befuhr. Beim Versuch, wieder auf die Fahrbahn zurückzukehren, kam es zu einer gefährlichen Situation mit einem entgegenkommenden 50-jährigen Fahrer eines Kia. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 22-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell