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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 24-jähriger Cannabishändler vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (09.06.2026) fiel ein 24-jähriger Mann einem zivilen Polizeibeamten am Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt auf. Der Mann war sichtlich nervös und konnte dann auch beobachtet werden, wie er illegal Cannabis verkaufte. Sowohl der Verkäufer als auch der 30-jährige Käufer konnten im Anschluss durch eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache angetroffen und kontrolliert werden. Nach den ersten Ermittlungen war der 24-Jährige bereits wenige Stunden zuvor bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft angetroffen worden. Der Mann wurde ins Polizeipräsidium gebracht, wo das zuständige Kriminalkommissariat 25 die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
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Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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