Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter auf Beutezug mit gestohlenen Karten - Wer kennt diesen Mann?

Meckenheim, Köln (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 14.03.2026 mit gestohlenen Debitkarten durch Abhebungen und Einkäufe die Konten eines 80-jährigen Mannes mit einem vierstelligen Eurobetrag belastet zu haben. Bei den Bezahlvorgängen, die unter anderem in Köln-Bickendorf getätigt wurden, wurde er fotografiert. Die Karten waren der Ehefrau des Geschädigten zuvor bei einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in Meckenheim gestohlen worden.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/206321 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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