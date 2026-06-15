Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 49-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Samstag (13.06.2026) für einen 49-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Er soll gegen 12:10 Uhr Bekleidung im Wert von rund 800,- Euro aus einem Modegeschäft am Bottlerplatz in der Bonner Innenstadt gestohlen haben.

Alarmierte Beamte der Wache GABI konnten den Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, am Zentralen Omnibusbahnhof stellen und vorläufig festnehmen. Dabei wurde die Tatbeute sowie ein Messer bei dem Mann sichergestellt. Der 49-Jährige, der bereits einschlägig polizeibekannt ist, wurde zunächst in das Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen gegen ihn aufnahm.

Am Sonntag (14.06.2026) wurde der Tatverdächtige dann auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einer Eildienstrichterin vorgeführt, die die Untersuchungshaft für ihn anordnete. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell