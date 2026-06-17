Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 5-jähriger Junge von E-Scooter angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag (15.06.2026) in der Bonner Innenstadt und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Fahrer eines E-Scooters.

Zur Unfallzeit zwischen 16 Uhr und 19 Uhr war ein 5-jähriger Junge gemeinsam mit seinem Vater zu Fuß auf der Friedrichstraße aus Richtung Kesselgasse kommend in Richtung der Wenzelgasse unterwegs. Dort kam es zur Kollision zwischen dem Jungen und dem E-Scooter. Dabei wurde der 5-Jährige leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten verließen schließlich die Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung einzuleiten.

Der Vater des Jungen erschien am Abend auf der Polizeiwache Bad Godesberg und brachte den Verkehrsunfall zur Anzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem E-Scooter bzw. dessen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell