Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann, der am 23.12.2025 in der Bonner Innenstadt eine 21-jährige Frau attackiert und verletzt haben soll.

Nachdem die 21-Jährige sich auf einer Rolltreppe im Bonner Hauptbahnhof am Tattag an dem Mann vorbeigeschoben hatte, trat er sie daraufhin unvermittelt in den Rücken.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zu Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Deshalb veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto, das den Täter zeigt.

Das Foto ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/207018.

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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