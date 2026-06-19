Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Lannesdorf - Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Bonn (ots)

Am Mittwoch, den 24. Juni 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Lannesdorf ein. Das Polizei-Mobil steht in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Brunnenplatz Ecke Kirchberg / Deutschherrenstraße und bietet die Möglichkeit, sich zum Thema Seniorenprävention und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gemeinsam mit dem Bezirksdienstbeamten gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

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