Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter nach Körperverletzungsdelikt identifiziert

Bonn (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt hatte die Bonner Polizei am 18.06.2026 auf richterlichen Beschluss das Foto eines bis dahin unbekannten Mannes veröffentlicht. Er soll am 23.12.2025 in der Bonner Innenstadt eine 21-jährige Frau attackiert und verletzt haben (siehe dazu auch unsere Meldung vom 18.06.2026, 13:15 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6297194).

Der Tatverdächtige hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet und wurde identifiziert. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

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