Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Am Mittwochabend (17.06.2026) konnten Beamte der Bonner City-Wache nach einem Zeugenhinweis einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat stellen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 18:10 Uhr hatte eine Zeugin beobachtet, wie sich ein Unbekannter in der Adolfstraße an einem Rennrad zu schaffen machte. Während ein weiterer Zeuge den Mann zur Rede stellte, meldete die Zeugin ihre Beobachtungen über den Notruf 110 der Polizei. Den so alarmierten Beamten der Polizeiwache Innenstadt gelang es, den 36-jährigen Verdächtigen am Tatort zu stellen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann den Sattel eines Lastenrades genutzt, um das Schloss des Rennrades aufzubrechen.

Der 36-Jährige, der wegen Eigentumsdelikten bereits hinreichend polizeibekannt ist, wurde zunächst vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahm die Kriminalwache die ersten Ermittlungen gegen ihn. Diese wurden am Donnerstagmorgen vom zuständigen Kriminalkommissariat 15 übernommen.

Erneut führte der schnelle Notruf aufmerksamer Zeugen zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

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