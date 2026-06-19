Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Über 3.000 Tempo-Sünder und Raser in einer Woche

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vom 10. bis 17. Juni führte die Polizei auf der Bundesautobahn 6, auf Höhe des Autobahnkreuzes Landstuhl, Geschwindigkeitskontrollen durch. An dieser Stelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde.

In nur einer Woche wurden über 3.000 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Besonders alarmierend: Ein Fahrer wurde mit 220 Stundenkilometern gemessen - mehr als das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg sowie ein Fahrverbot von drei Monaten.

Die Polizei Westpfalz warnt eindringlich vor den Gefahren überhöhter Geschwindigkeit: Raserei gefährdet nicht nur den "Verkehrssünder" selbst, sondern alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei kündigt an, weiterhin solche Kontrollen durchzuführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. |erf

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