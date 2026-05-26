Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht über die Autobahn

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei stoppte am Pfingstmontag einen Jeepfahrer in Höhe Parkplatz Quaidersberg. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Test zeigte, dass der 19-Jährige Cannabis konsumiert hatte. Der junge Mann bestätigte den Beamten, gelegentlich einen "Joint" zu rauchen. Die Polizisten nahmen den jungen Fahrer mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der sogenannten "Trunkenheitsfahrt" rechtfertigen. Doch dies war noch nicht genug. Da an dem Fahrzeug nicht zugelassene Veränderungen vorgenommen wurden, erlosch auch noch die Betriebserlaubnis des Wagens. Insgesamt blickt der Mann einem teuren Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. |pastkl

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