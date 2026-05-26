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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht über die Autobahn

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei stoppte am Pfingstmontag einen Jeepfahrer in Höhe 
Parkplatz Quaidersberg. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Anzeichen 
einer Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Test zeigte, dass der 
19-Jährige Cannabis konsumiert hatte. Der junge Mann bestätigte den 
Beamten, gelegentlich einen "Joint" zu rauchen. Die Polizisten nahmen
den jungen Fahrer mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe 
entnommen wurde. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der 
sogenannten "Trunkenheitsfahrt" rechtfertigen.  Doch dies war noch 
nicht genug. Da an dem Fahrzeug nicht zugelassene Veränderungen 
vorgenommen wurden, erlosch auch noch die Betriebserlaubnis des 
Wagens. Insgesamt blickt der Mann einem teuren 
Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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