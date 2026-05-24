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POL-PASTKL: Schwerer Verkehrsunfall mit Kraftrad

POL-PASTKL: Schwerer Verkehrsunfall mit Kraftrad
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BAB 6, Wattenheim (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 11:00 Uhr erlitt ein Motorradfahrer sehr schwere Verletzungen nach einer Kollision mit der Schutzplanke zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn in Richtung Saarbrücken. Der 26-Jährige verlor aus bislang nicht abschließend geklärten Umständen die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht. Die BAB 6 ist in Richtung Saarbrücken ab der Anschlussstelle Wattenheim seit diesem Zeitpunkt voll gesperrt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zu melden. Aktuell ist ein beauftragter Gutachter dabei die Unfallstelle zu inspizieren. Sobald dies abgeschlossen ist, kann die Sperrung aufgehoben werden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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