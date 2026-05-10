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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrt am "Muttertag" mit 2,05 Promille

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Sonntagmorgen 
einen VW-Touran der in Schlangenlinien auf der BAB 6 in Richtung 
Saarbrücken fuhr. Die Beamten stellten den beschriebenen Wagen kurz 
nach dem Autobahndreieck Kaiserslautern fest und kontrollierten ihn. 
Hierbei fiel auf, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein 
Atemalkoholtest bescheinigte dem 38-Jährigen einen Pegel von satten 
2,05 Promille. Für den Mann aus dem benachbarten Saarland war die 
Fahrt zu Ende und er musste die Polizeibeamten zur Wache begleiten, 
wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und die 
Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf ihn kommt nun eine 
Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu. 
|pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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