Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrt am "Muttertag" mit 2,05 Promille

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Sonntagmorgen einen VW-Touran der in Schlangenlinien auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken fuhr. Die Beamten stellten den beschriebenen Wagen kurz nach dem Autobahndreieck Kaiserslautern fest und kontrollierten ihn. Hierbei fiel auf, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 38-Jährigen einen Pegel von satten 2,05 Promille. Für den Mann aus dem benachbarten Saarland war die Fahrt zu Ende und er musste die Polizeibeamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu. |pastkl

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell