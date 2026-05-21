Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Wiege-Aktion für Wohnanhänger und Wohnmobile

Kaiserslautern (ots)

Viele Camper unterschätzen, wie schnell ihr Fahrzeug die erlaubte Beladung erreicht. Schon mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichem Gepäck kann das maximal zulässige Gewicht überschritten werden. Um hier für mehr Sicherheit und Klarheit zu sorgen, bietet das Polizeipräsidium Westpfalz am Samstag, 30. Mai 2026, von 9 bis 14 Uhr, eine kostenlose Wiege-Aktion für Wohnanhänger und Wohnmobile an. Sie findet auf dem Parkplatz "Schweinsdell" an der Autobahnanschlussstelle Kaiserslautern-Ost statt.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen Prävention und Aufklärung: Die Verkehrsexperten der Polizei Westpfalz informieren über wichtige Themen, wie beispielsweise das zulässige Gesamtgewicht, erforderliche Führerscheine, die Bedeutung der Stützlast oder die richtige Sicherung von Gepäck und Ausrüstung. Festgestellte Überladungen werden bei der Veranstaltung nicht geahndet - stattdessen erhalten die Camper wertvolle Tipps, um künftig sicher und regelkonform unterwegs zu sein.

Teilnehmer sollten die Zulassungsbescheinigung Teil 1 des Zugfahrzeugs sowie des Anhängers oder Wohnmobils und ihren Führerschein mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Aktion ist kostenlos und richtet sich an alle, die sich über die korrekte Beladung und die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren möchten.

Mit dieser Initiative möchte das Polizeipräsidium Westpfalz dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden und Campern mehr Sicherheit für ihre Reisen zu geben. |erf

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