Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verkehrsunfall durch ungesicherte Ladung

Waldmohr (ots)

Ein 35-jährige Golffahrer aus dem benachbarten Saarland fuhr scheinbar unbemerkt über ein auf der Fahrbahn liegendes Holzscheit. Dabei wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Das Holzstück war vermutlich Teil der Ladung eines anderen Fahrzeugs und fiel wegen mangelhafter Sicherung auf die Fahrbahn. Wäre die Ladung ordnungsgemäß gesichert gewesen, hätte der Unfall wahrscheinlich verhindert werden können. Der Besitzer der herabgefallenen Ladung kann sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern melden. |pastkl

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