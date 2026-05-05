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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verkehrsunfall durch ungesicherte Ladung

Waldmohr (ots)

Ein 35-jährige Golffahrer aus dem benachbarten Saarland fuhr 
scheinbar unbemerkt über ein auf der Fahrbahn liegendes Holzscheit. 
Dabei wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt 
nicht mehr möglich war. Das Holzstück war vermutlich Teil der Ladung 
eines anderen Fahrzeugs und fiel wegen mangelhafter Sicherung auf die
Fahrbahn. Wäre die Ladung ordnungsgemäß gesichert gewesen, hätte der 
Unfall wahrscheinlich verhindert werden können. Der Besitzer der 
herabgefallenen Ladung kann sich bei der Polizeiautobahnstation 
Kaiserslautern melden. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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