PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Alkoholisiert in den Grünstreifen

POL-PASTKL: Alkoholisiert in den Grünstreifen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern BAB 6 / 63 (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholkonsum hat am Montagabend
am Autobahndreieck Kaiserslautern zu einem Unfall geführt. Dort 
wechselte ein 28-jähriger Nissan-Fahrer von der BAB 6 auf die 
Überleitung in Richtung Mainz. Der Mann verlor die Kontrolle über 
sein Gefährt, schleuderte in den Grünstreifen und überschlug sich 
mehrfach. Der schwerverletzte Unfallverursacher aus dem Stadtgebiet 
wurde in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund seines Alkoholkonsums 
wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein 
sichergestellt. Für die Unfallaufnahme war die Überleitung gesperrt. 
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des 
Straßenverkehrs eingeleitet. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 21:10

    POL-PASTKL: Eskalation auf der A62: Fahrer blockiert Fahrbahn und beschädigt Fahrzeug

    A62 Reichweiler (ots) - Nach einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr auf der BAB 62 in Fahrtrichtung Trier sucht die Polizei dringend Zeugen. Am 19.04.2026, gegen 18:43 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Autobahn 62 in Richtung Trier. Kurz vor der Anschlussstelle Reichweiler wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer überholt. ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 15:19

    POL-PASTKL: Fahrzeugpanne auf der BAB 62 endet mit Führerscheinentzug

    Reichweiler (ots) - Für eine 29-jährige Autofahrerin endete eine Fahrzeugpanne in der Nacht zum Sonntag auf der Polizeiwache. Wegen eines technischen Defekts war der Renault der Dame auf dem Standstreifen liegen geblieben. Eine Streife der Polizeiautobahnstation sicherte die Gefahrenstelle ab. Dabei stellten die Beamten bei der Frau aus dem Landkreis Birkenfeld ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 09:27

    POL-PASTKL: Vollsperrung aufgrund Verkehrsunfallflucht

    Kaiserslautern BAB 6 (ots) - Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend in Höhe Bruchmühlbach-Miesau. Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Kusel mit seinem Fahrzeug die BAB 6 in Richtung Saarbrücken. Hierbei kollidierte der Audi-Fahrer zunächst mit der rechten und sodann mit der Mittelleitplanke. Danach flüchtet er fußläufig von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren