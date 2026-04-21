Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Alkoholisiert in den Grünstreifen

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Kaiserslautern BAB 6 / 63 (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholkonsum hat am Montagabend am Autobahndreieck Kaiserslautern zu einem Unfall geführt. Dort wechselte ein 28-jähriger Nissan-Fahrer von der BAB 6 auf die Überleitung in Richtung Mainz. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Gefährt, schleuderte in den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Der schwerverletzte Unfallverursacher aus dem Stadtgebiet wurde in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund seines Alkoholkonsums wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt. Für die Unfallaufnahme war die Überleitung gesperrt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. |pastkl

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