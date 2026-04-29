Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Auffahrunfall mangels Sicherheitsabstands

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mehlingen BAB 63 (ots)

Vermutlich Unachtsamkeit kombiniert mit mangelndem Sicherheitsabstand hat in der Nacht zum Mittwoch zu einem Auffahrunfall geführt. Gegen halb vier krachte ein 3-er BMW einem vor ihm fahrenden LKW aufs Heck. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt. Beide Wagen waren in Richtung Kaiserslautern Centrum unterwegs, als der 19-jährige auf den Brummi auffuhr. Durch den Aufprall schleuderte der BMW-Fahrer gegen die Schutzplanken und wurde mit Verletzungen in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen bewegt sich im fünfstelligen Bereich. |pastkl

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell