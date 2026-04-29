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POL-PASTKL: Auffahrunfall mangels Sicherheitsabstands

POL-PASTKL: Auffahrunfall mangels Sicherheitsabstands
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Mehlingen BAB 63 (ots)

Vermutlich Unachtsamkeit kombiniert mit mangelndem Sicherheitsabstand
hat in der Nacht zum Mittwoch zu einem Auffahrunfall geführt. Gegen 
halb vier krachte ein 3-er BMW einem vor ihm fahrenden LKW aufs Heck.
Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt.
Beide Wagen waren in Richtung Kaiserslautern Centrum unterwegs, als 
der 19-jährige auf den Brummi auffuhr. Durch den Aufprall schleuderte
der BMW-Fahrer gegen die Schutzplanken und wurde mit Verletzungen in 
eine Klinik verbracht.   
Der Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen bewegt sich im 
fünfstelligen Bereich. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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