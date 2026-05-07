Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Fahrzeug nicht versichert

Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots)

Durch eine Streife der Polizeiautobahnstation wird gestern Morgen auf der BAB 6 ein Fahrzeug und dessen Fahrer kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass die Fahrerlaubnis des 68-jährigen Mercedesfahrers bereits seit 2024 keine Gültigkeit mehr aufweist. Bei einer weiteren Überprüfung kommt ans Licht, dass für die A-Klasse kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den, im Stadtgebiet wohnhaften Herrn, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |past

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