Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Fahrzeug nicht versichert
Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots)
Durch eine Streife der Polizeiautobahnstation wird gestern Morgen auf der BAB 6 ein Fahrzeug und dessen Fahrer kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass die Fahrerlaubnis des 68-jährigen Mercedesfahrers bereits seit 2024 keine Gültigkeit mehr aufweist. Bei einer weiteren Überprüfung kommt ans Licht, dass für die A-Klasse kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den, im Stadtgebiet wohnhaften Herrn, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |past
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell