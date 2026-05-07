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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Fahrzeug nicht versichert

Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ots)

Durch eine Streife der Polizeiautobahnstation wird gestern Morgen auf
der BAB 6 ein Fahrzeug und dessen Fahrer kontrolliert. Hierbei wird 
festgestellt, dass die Fahrerlaubnis des 68-jährigen Mercedesfahrers 
bereits seit 2024 keine Gültigkeit mehr aufweist. Bei einer weiteren 
Überprüfung kommt ans Licht, dass für die A-Klasse kein 
Versicherungsschutz besteht.  Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen 
den, im Stadtgebiet wohnhaften Herrn, wurde ein Strafverfahren 
eingeleitet. |past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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