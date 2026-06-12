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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrerin und Abholer setzen sich berauscht ans Steuer

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, hielten Polizeibeamte im Bereich der 
Anschlussstelle West eine 22-jährigen BMW-Fahrerin an. Nachdem dieses
deutliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum
zeigte, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf 
die Stoffgruppe Cannabis. Die junge Fahrerin aus dem Landkreis Kusel 
wurde zur Polizeiautobahnstation verbracht, wo ihr eine Blutprobe 
entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Kurze Zeit später 
erschien ein 23-jähriger Mann auf der Dienststelle um die Dame 
abzuholen. Bei dem Kia-Fahrer stellten die Beamten ebenfalls 
Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Der junge Mann 
wurde daraufhin zum Urintest gebeten. Auch dieser reagierte positiv 
auf die Stoffgruppe THC, das heißt der Mann aus dem benachbarten 
Saarland war unter dem Einfluss berauschender Mittel zur 
Polizeidienststelle gefahren.  Auch hier wurde eine Blutprobe 
veranlasst und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. 
Auf beide Verkehrsteilnehmer kommt nun eine 
Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. 
|pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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