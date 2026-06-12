Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrerin und Abholer setzen sich berauscht ans Steuer

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, hielten Polizeibeamte im Bereich der Anschlussstelle West eine 22-jährigen BMW-Fahrerin an. Nachdem dieses deutliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Die junge Fahrerin aus dem Landkreis Kusel wurde zur Polizeiautobahnstation verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Kurze Zeit später erschien ein 23-jähriger Mann auf der Dienststelle um die Dame abzuholen. Bei dem Kia-Fahrer stellten die Beamten ebenfalls Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Der junge Mann wurde daraufhin zum Urintest gebeten. Auch dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, das heißt der Mann aus dem benachbarten Saarland war unter dem Einfluss berauschender Mittel zur Polizeidienststelle gefahren. Auch hier wurde eine Blutprobe veranlasst und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf beide Verkehrsteilnehmer kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |pastkl

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