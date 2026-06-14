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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

POL-PASTKL: Verkehrsunfall mit verletzter Person
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Konken (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026, gegen 16:40 Uhr kam es auf der BAB 62 in Fahrtrichtung Primasens in Höhe der Abfahrt Kusel zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 55-jährige Frau aus dem Kreis Südwestpfalz mit ihrem PKW Daimler-Benz die BAB 62 in Fahrtrichtung Pirmasens. In Höhe der Abfahrt Kusel kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Im dortigen Grünstreifen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, woraufhin sich dieses im weiteren Verlauf überschlug. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klink Homburg verbracht. An dem PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Die BAB war auf Grund des Einsatzes des Rettungshubschraubers für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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