POL-PDLD: Welskadaver aus See geborgen
Hördt (ots)
Nach intensiver Suche konnte in 7 Metern Tiefe mittels Sonars ein größeres Objekt festgestellt werden. Bei der Bergung durch Taucher stellte sich dieses als 150 Zentimeter großer Kadaver eines Welses heraus. Die Suchmaßnahmen wurden nach Absuche des gesamten Sees ohne weitere Feststellungen eingestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274-958-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell