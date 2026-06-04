POL-PDLD: Welskadaver aus See geborgen

Bad Bergzabern (ots) - Auf einem Parkplatz im Klingweg in Bad Bergzabern wurde am gestrigen Tag, 03.06.2026 gegen 21 Uhr ein Leichtkraftrad beschädigt aufgefunden. Der Eigentümer stellte fest, dass sein Fahrzeug auf der Seite lag und Beschädigungen aufwies. Ob das Fahrzeug umgestoßen oder angefahren wurde, ist derzeit unklar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

mehr