POL-PDLD: Hördt, hilflose Person in Baggersee gesichtet
Hördt (ots)
Am Donnerstag, den 04.06.2026, gegen 09:30 Uhr sichtete eine Fahrradfahrerin möglicherweise eine hilflose Person in einem Baggersee nahe Hördt. Derzeit wird der Baggersee durch starke Kräfte der Feuerwehr, der DLRG sowie des Rettungsdienstes abgesucht. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.
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