POL-BN: Pedelec-Kurse der Bonner Polizei für Seniorinnen und Senioren im Juli ausgebucht
Bonn (ots)
Die mit Pressemitteilung vom 17.06.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6296271) beworbenen Pedelec-Kurse für Seniorinnen und Senioren der Bonner Polizei im Juli sind ausgebucht.
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