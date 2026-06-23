Polizei Bonn

POL-BN: Pedelec-Kurse der Bonner Polizei für Seniorinnen und Senioren im Juli ausgebucht

Bonn (ots)

Die mit Pressemitteilung vom 17.06.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6296271) beworbenen Pedelec-Kurse für Seniorinnen und Senioren der Bonner Polizei im Juli sind ausgebucht.

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