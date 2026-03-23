Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Am Wochenende: Zwei Unfallfluchten nach Alkoholfahrten | Beide Fahrer gestellt

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Krefeld (ots)

Am Samstag (21. März 2026) war ein 35-jähriger Krefelder gegen 20:40 Uhr auf der Lewerentzstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Pkw geprallt. Der Fahrer war daraufhin ausgestiegen und hatte zu Fuß die Flucht ergriffen. Die Polizei konnte ihn im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung dank der Personenbeschreibung durch Unfallzeugen auf der Stephanstraße aufgreifen. Er hat keinen Führerschein, ein erster Alkoholtest verlief positiv.

Sein Pkw war erheblich beschädigt und nicht mehr fahrtüchtig. Das geparkte Auto wies ebenfalls Beschädigungen auf, war aber noch fahrbereit.

Am Sonntag darauf fuhr gegen 23 Uhr ein 38-Jähriger aus Krefeld auf der Ritterstraße mit seinem Pkw ebenfalls gegen ein geparktes Auto. Mit seinem stark beschädigten Pkw war er dann geflüchtet, hatte dabei aber eine Ölspur hinter sich hergezogen, welche die Polizei bis zu einem Hinterhof auf der Dießemer Straße verfolgen konnte. Das Auto war stark beschädigt und der Fahrer-Airbag ausgelöst, das vordere Kennzeichen hatte es am Unfallort verloren. Auf dem Hof stießen die Beamten auf den mutmaßlichen Fahrer. Der Alkoholvortest war positiv. Sein Führerschein, den er nicht dabeihatte, soll sichergestellt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auch die eigentliche Halterin des Pkw erwartet eine Strafanzeige, weil sie das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

Dieser Pressemitteilung sind zwei Fotos beigefügt. (99)

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